Более 65 социальных объектов построили в Новой Москве
В их числе — 14 общеобразовательных школ, построенных за счет средств инвесторов, и две — на средства, предусмотренные Адресной инвестиционной программой столицы.
— Качественное улучшение в Новой Москве достигнуто в вопросе обеспечения семей местами в детских садах, — отметил Владимир Жидкин. — Почти за семилетний период построено 40 таких объектов, причем 33 детсада возведены, оборудованы и оснащены инвесторами. Еще семь детсадов построено за счет бюджетных средств Москвы.
Глава столичного ведомства добавил, что все детские сады отвечают современным требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В новых детских садах, построенных в ТиНАО, предусмотрено все необходимое: кухня полного цикла, медкабинет, спортивная зона, музыкальный зал, игровая комната. Используются трансформируемые перегородки, позволяющие быстро объединить любое помещение в единое игровое пространство.
Помещения планируется оборудовать модульными столами, выполненными из безопасных и экологически чистых материалов.
Рассказал «ВМ» глава департамента и об объектах здравоохранения. Всего их за последние годы появилось 11. Большую часть построили инвесторы, два возвел за бюджетный счет город.
— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу не только ликвидировать дефицит мест в детсадах и школах, но и развивать социальную инфраструктуру Троицкого и Новомосковского округов на перспективу, — подчеркнул Жидкин. — И эта работа идет полным ходом. За 2019–2021 годы в Новой Москве планируется построить еще 65 соцобъектов.
Кстати, танцевально-музыкальный марафон «Энергия лета» состоится 27 июня в Михайловском саду.
Читайте также: Спортплощадка и зеленая зона: территорию вокруг ТПУ «Ховрино» благоустроят