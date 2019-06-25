Сергей Собянин рассказал об изменении маршрутов наземного транспорта в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с открытием новых станций подземки поменялись более 20 маршрутов наземного транспорта.
Станции Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» были открыты 20 июня.
Про изменения в режиме работы транспорта глава города рассказал на странице в социальной сети.
— Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий ТиНАО, — написал он.
К открытию 4-х новых станций Сокольнической линии #мосметро поменяли 24 маршрута наземного транспорта. Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий #ТиНАО. Разгрузились пересадочные узлы у "Саларьево" и "Теплого Стана". Здесь маршруты https://t.co/8mgtPqw9Q7— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июня 2019 г.
Сергей Собянин напомнил, что москвичи и гости столицы смогут ознакомиться со всеми изменениями в работе транспорта, посетив сайт «Мосгортранса».
Напомним, что красную ветку столичной подземки продлили до Коммунарки. В Москве продолжается строительство новых станций метро.
Читайте также: Тестирование автопилота «Ласточек» на МЦК пройдет под контролем машинистов