Администрация Зеленского назвала размер его зарплаты
• 16:41 • 25 июня 2019
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Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен
Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский получил свою первую заработную плату на посту главы государства. Она составила порядка 500 долларов.
Данную информацию обнародовали в издании «Фактор», ссылаясь на сообщение из администрации президента.
- Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен, - приводит портал слова из официального документа.
Кроме того, как отмечает «Фактор», из оклада главы государства еще удержали обязательные сборы и налоги в размере 2,4 тысячи гривен, что равняется 94 долларам.
Остальную часть его зарплаты передали на сохранение.
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