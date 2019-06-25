Мосводоканал рассказал о современных технологиях по очистке столичных рек

Реализация национальных проектов в части охраны и защиты водных ресурсов, подготовка кадров для водохозяйственного комплекса, перспективы глобальной экологической перестройки — третий Водный конгресс в полной мере отвечает запросам современности. И столичные компании — во главе основных технологических прорывов. Блочно-модульные комплексы очистки, ультрафиолетовые лампы, уже установленные на очистных станциях в Люберцах и Курьянове, переработка поверхностных сточных вод — это лишь часть московских и областных проектов, задающих тон всей отрасли.

Постоянное переоборудование, закупка самой современной техники и регулярная модернизация процесса — гарант соответствия столичных вод самым высоким требованиям. Из последних нововведений следует отметить ультрамембранную фильтрацию: вода под давлением прогоняется через мембрану, способную задержать не только грязь, но и бактерии. Кроме того, хлорирование производится не жидким хлором, а почти моментально выветривающимся гипохлоритом натрия, что снимает любые вопросы относительно безопасности воды.

— Возвращающаяся в реки вода также отвечает самым высоким нормам, наши стандарты более требовательны, чем, например, в Берлине, — поделился представитель отдела по связям с общественностью и международному сотрудничеству Мосводоканала Дмитрий Руденко. — Мы используем поэтапную систему очистки, начиная с механической, в ходе которой решетка фильтрует крупный мусор, а затем биологической. Кстати, на этом этапе мы не так давно внедрили технологию глубокого очищения от азота и фосфора. Кроме того, перед выходом в Москву-реку производится обязательное ультрафиолетовое обеззараживание. Количество очищенных сточных вод равно трети всего объема водной артерии города.

Руденко также отметил, что уровень очистки и безопасности таков, что на стоках даже может жить рыба.

Не последнюю роль в улучшении качества и безопасности столичных вод играют и локальные очистные сооружения. Механическая, физикохимическая и биологическая очистка, обезвоживатели осадков — эти и многие другие технологии применяются как в хозяйственно-бытовых стоках, так и на крупных промышленных предприятиях.

Так, например, новейшие водоочистные станции были введены в эксплуатацию в столичном поселке Щапово, поселке Минзаг Троицкого административного округа и на территории одного из микрорайонов городского округа Балашиха.

— С помощью наших очистных сооружений предприятия могут, не боясь навредить окружающей среде, сливать сточные воды в канализацию, — утверждает инженер-технолог одной из столичных водоочистных станций Ксения Петрова. — Мы стремимся повышать производительность, разрабатываем напорные флотаторы, совершенствуем грабельные решетки, барабанные сита и мембранные биореакторы.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, должный тон развитию водной отрасли задают майские указы президента Владимира Путина. И первые плоды новых решений направляются главным образом на решение вопросов экологии, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства.

СПРАВКА

Речная сеть Москвы объединяет более тысячи водотоков общей протяженностью около 660 километров. Главными реками города являются Москва, Яуза, Сетунь, Городня, Сходня, Десна и Пахра. При этом протяженность Москвы-реки только в пределах города составляет 80 километров. Значительная часть притоков заключена в водосборные коллекторы. Судоходными, кроме главной водной артерии столицы, также остаются Яуза и Химкинское водохранилище.

Читайте также: Мосводосток внедряет ботанический способ очистки воды