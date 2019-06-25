Дворец гимнастики в «Лужниках» принял первые крупные соревнования

В новом Дворце гимнастики в «Лужниках», который мэр Москвы Сергей Собянин открыл на прошлой неделе, стартовали первые крупные соревнования — чемпионат России в индивидуальной программе среди женщин и первенство России по групповым упражнениям среди юниорок.

Во второй половине июля здесь же впервые в истории этого вида спорта пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

— Дворец гимнастики оборудован всем необходимым для проведения соревнований всероссийского и международного уровней. В нем будет комфортно и участникам, и гостям, — отметили в Стройкомплексе.

Основную часть здания занимает арена размером 54 на 36 метров с частично трансформируемыми трибунами. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований — 500 спортсменов и почти четыре тысячи болельщиков.

— Во Дворце гимнастики оборудованы три тренировочных зала, хореографический и тренажерный залы, раздевалки для спортсменов, медико-восстановительный центр, тренерские и судейские комнаты, столовая. Для зрителей есть фойе с буфетами, мультимедиамузей. Имеются пресс-центр, комментаторские кабины, пресс-бар, зал для проведения пресс-конференций. Помимо прочего, в распоряжении спортсменов из других регионов — гостиница на 113 мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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