Глава КЧР назначил нового сенатора вместо арестованного Арашукова
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей официальной странице в социальных сетях рассказал о назначении нового члена Совета Федерации от региона вместо арестованного сенатора Рауфа Арашукова. Представителем республики в СФ стал Крым Казаноков.
Темрезов заявил о своей уверенности в том, что новый сенатор от региона с полной ответственностью подойдет к выполнению работ по развитию российского парламентаризма и решению актуальных задач КЧР.
— В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, — пишет Темрезов в Instagram.
Отца и сына Арашуковых задержали в конце января 2019 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, убийствах и хищении газа на 30 миллиардов рублей.
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