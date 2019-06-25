Живительный рефлекс: ученые обнаружили неожиданную пользу зевания

Нейрофизиолог из США Эндрю Гэллап провел эксперимент, подтверждающий гипотезу о пользе зевания.

Самое распространенное объяснение — дефицит кислорода. При помощи зевания организм восполняет его нехватку. Однако Гэллап полагает, что на самом деле зевание вызвано нежелательным повышением температуры мозга, и, зевая, человек охлаждает мозг.

В эксперименте, который организовал профессор, ко лбу участников прикладывали либо лед, либо пакеты с горячей водой. В этом научно-популярном материале есть ссылки на статьи в серьезных научных журналах: в частности, на труды нашего соотечественника Евгения Кияпкина. Мы попросили прокомментировать это исследование врача-нейрофизиолога, профессора кафедры нейрофизиологии Павла Умрюхина.

— Все-таки это больше гипотеза, — уверен профессор. — Она действительно может лежать в основе механизмов зевоты. Но сейчас ведь жарко, например, но мы же не стали от этого больше или меньше зевать. Возможно, в этом явлении заложены какие-то совсем древние механизмы. Предположений на этот счет много. Прежде всего известна гипотеза, что люди зевают из-за дефицита кислорода, — Эндрю Гэллап ее упоминает, но говорит, что она так и не подтвердилась. Далеко не все, что экспериментально проверяется, всегда является абсолютной правдой.

Эксперименты можно ставить по-разному, уверен Павел Умрюхин. Исследователю всегда хочется, чтобы его задумка подтвердилась. При этом негативных результатов стараются не публиковать, хотя неудачи могут постичь даже опытных и прославленных ученых.

— Здесь же, в статье, все четко: у крысок повышалась температура, они зевнули, и она тут же снизилась, — комментирует эксперт. — Редко бывает все так четко, но тут красивый график приведен, и издание известное, научное. И все же даже такие серьезные работы стоит перепроверять.

На данный момент человечество не знает достоверно не только зачем мы зеваем, но и почему нам бывает щекотно и как организм погружается в сон. Сон ведь тоже неоднороден, есть медленный, есть быстрый. Зачем? Этого пока тоже никто не знает.

Есть теория, что нужен именно сон, а не зевота для снижения температуры мозга. Человечество пока знакомо с этими механизмами очень поверхностно.

СПРАВКА

Частые приступы зевоты, особенно вкупе с рядом других симптомов, могут быть признаком заболеваний. Следует провериться, если зевание вызывает головокружение, нарушение походки, тошноту, боли в груди, потерю аппетита, отечность. Заметив такие симптомы, стоит обратиться к врачу.