Сергей Собянин сообщил, что кадетские классы появятся в 31 московской школе
• 17:47 • 25 июня 2019
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Мэр Москвы добавил, что в настоящий момент конкурс в кадетские классы составляет четыре человека на место.
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в школах города появятся новые кадетские классы.
По словам мэра столицы, они станут доступны более чем в 30 образовательных учреждениях.
— В Москве впервые прошел выпускной в кадетских классах. За 5 лет основы военных профессий изучили 1500 школьников. Они сами отмечают, что стали более собранными — дисциплина, — добавил он.
Как уточнил Сергей Собянин, в настоящий момент конкурс в кадетские классы составляет четыре человека на место.
Школы, где появятся кадетские классы, располагаются в девяти округах столицы.
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