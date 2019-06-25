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Общество

Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака лучше всего уживаются собаки

Алена Прокина
• 18:05 • 25 июня 2019
Добродушный бордоский дог и английский кокер-спаниель несомненно поладят с дружелюбными Стрельцами
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Добродушный бордоский дог и английский кокер-спаниель несомненно поладят с дружелюбными Стрельцами
Фото: https://pixabay.com/ru/
Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологами Викторией Гиткис и Алиной Ясмин уверены: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Даже в таком деле, как выбор домашних питомцев. Сегодня мы узнаем, какие собаки лучше уживаются с теми и иными знаками зодиака.

Овен

Для неугомонных Овнов хорошо подойдет уход за джек-рассел-терьерами, которые обладают энергичным характером и нуждаются в частых прогулках на воздухе. Они с удовольствием составят хозяину компанию. Ладят с детьми и любят шумные игры и забавы. Для мужчин-Овнов также подойдет решительный боксер.

Телец

Любвеобильным Тельцам нужны соответствующие собаки. Добрые, которые могут стать терпеливыми няньками для их детей. Такими являются золотистый ретривер и вест-хайлендуайт-терьер. Они ласковые, привязчивые, и их обожают дети. Терпеливо выносят тисканья.

Близнецы

Веселым общительным Близнецам нужна такая же шустрая порода собак, как и они сами. Идеально подходят таксы и кавалеркинг-чарльз-спаниели. Обе породы — типичные экстраверты, в каждом встречном видящие своего приятеля. Они легко подстраиваются под хозяина.

Рак

Эмоциональным Ракам очень подойдут французские бульдоги, которые, несмотря на мрачноватый вид, ласковые и до надоедливости привязчивые. А жизнерадостные шпицы станут любимцами семьи Рака за неприхотливость, легкую приспособляемость.

Лев

Самолюбивые Львы и собак себе находят под стать, например «солнечных» и милых с виду шарпеев или обаяшек снаружи, но достаточно своенравных пекинесов. Эти собаки дружелюбны и ласковы, но горды и требуют особого обращения. Лев сумеет приучить этих собак к твердой руке и показать, кто хозяин.

Дева

Легкие на подъем и непривязчивые Девы найдут контакт с породой борзая, будь это русская борзая или английский уиппет. Эти собаки докучливые, активные на прогулке, но спокойно найдут себе место дома и тихо будут отдыхать, никого не беспокоя. Легко они вынесут и велосипедную прогулку с хозяином.

Весы

Им подойдут две милые и обаятельные породы — чихуа-хуа и йоркширский терьер. Умные и сообразительные, они дипломатично не будут общаться с раздраженным человеком. Порой они способны манипулировать хозяином, подключая природное обаяние. Легко идут на контакт и интересуются всем на свете.

Скорпион

Если кому-то и предначертано справиться с воспитанием бультерьера и питбуля, так это Скорпионам. Породы крайне выносливы, беспощадны, очень сильны и упорны. Их молниеносная реакция так резонирует с характером Скорпионов.

Стрелец

Добродушный бордоский дог и английский кокер-спаниель несомненно поладят с дружелюбными Стрельцами. Крупный спокойный дог, несмотря на внешнюю суровость, миролюбив. Как и спаниель. Их легко дрессировать, они последуют за хозяином всюду.

Козерог

Сдержанным Козерогам легко найти контакт с умными и замечательно поддающимися дрессуре немецкими овчарками и боксерами. У этих собак крепкие нервы, они хладнокровны. Они, как и Козероги, любят длительные прогулки в любых условиях, выдерживают высокие нагрузки.

Водолей

Взбалмошные Водолеи легко поладят с самой игривой породой собак — пуделем и с задорными и чуть нелепыми тойтерьерами. Компанейский пудель хорошо поладит с общительным и неугомонным Водолеем, а тойтерьеры, несмотря на размеры, олицетворяют безрассудство хозяев, часто тявкая на крупных собак.

Рыбы

Посмотрите в глаза мопсу, и вам сразу захочется защитить это очаровательное создание. Так и Рыбы умеют расположить людей своей беззащитностью и непосредственностью. Не очень активные Рыбы найдут в мопсах хорошего друга. Неспешные прогулки и добродушная ленивость свойственны обоим.

Астролог отвечает читателю  

В новом году «Вечерка» дарит своим читателям уникальную возможность заказать предсказание или гороскоп на волнующую их тему. Хотите узнать будущее своего ребенка? Не уверены, стоит ли вкладывать средства в то или иное дело? Пытаетесь понять, кто из поклонников лучше других годится вам в мужья?

Пишите по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной», и на ваши вопросы ответят наши эксперты-астрологи. В письме обязательно укажите точную дату своего рождения (день, месяц и год).

Наталья, 39 лет, Рыбы

Я давно уже мечтаю взять квартиру в ипотеку, но пока почему-то не срастается. То одно, то другое... Скажите, пожалуйста, благоволят ли звезды, появится ли у меня когда-нибудь свое жилье?

— Вам можно брать квартиру в ипотеку, но лучше сделать это совместно с партнером — супругом или родственником, поскольку планета, отвечающая за недвижимость, находится у вас в не очень хорошем доме. Поэтому, если вы решитесь в одиночку на такой серьезный шаг, есть шанс, что ничего хорошего из этого не получится. Поддержка близкого человека — полная гарантия того, что недвижимость вы выберете хорошую и не потеряете в деньгах.

Екатерина, 32 года, Скорпион

Меня очень сильно интересует астрологический прогноз, касающийся возможности приобретения мной недвижимости. Квартиры, дома... Насколько эта вероятность велика и что этому мешает?

— В настоящее время все процессы, так или иначе связанные с недвижимостью, а в частности с приобретением жилья, сильно затруднены. Причина тому довольно проста: мешает Сатурн, который сейчас в крайне невыгодном для вас астрономическом расположении. Пока что стоит подождать и не делать необдуманных поступков и вложений. А вот ближе к 2020 году у вас появится возможность получить квартиру в наследство. Семейное жилье будет не новым и потребует вложения дополнительных средств в улучшение условий. Но это уже будут ваши личные метры, которые пригодятся в любом случае.

Читайте также: Астролог рассказал, чего ждать знакам зодиака в конце июня

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