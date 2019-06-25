«Скидки грузинским братьям»: как кризис в Тбилиси повлиял на грузинские рестораны в Москве

Президент России Владимир Путин запретил отечественным компаниям осуществлять перевозки пассажиров в Грузию с 8 июля. Решение связано с политическим кризисом в стране на фоне массовых протестов. Беспорядки начались 20 июня после открытия Межпарламентской ассамблеи православия представителем России. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как повлиял очередной кризис в отношениях между двумя странами на посещаемость грузинских ресторанов в столице.

«По выходным аншлаг»

— Мы не заметили изменений, работаем в штатном режиме, нет даже каких-то негативных разговоров, не то что конфликтов. По-прежнему проводим мероприятия, поток клиентов не сократился, по выходным аншлаг. Атмосфера позитивная, посетители все так же пьют грузинское вино, — прокомментировали в одном из заведений.

В другом тоже отметили, что проблем у них нет, количество гостей на том же уровне.

— Сложившаяся в Грузии ситуация никак не отразилась на наших ресторанах и посещаемости. Все как прежде, надеемся, что и в дальнейшем эта стабильность сохранится. Грузинская кухня — одна из самых популярных в нашей стране, сложно разрушить любовь к ней. Поэтому мы не ждем неприятных изменений в этом направлении нашего бизнеса, — сказал партнер и генеральный директор крупного ресторанного холдинга Максим Ползиков.

«Скидки грузинским братьям»

Некоторые российские рестораны не остались в стороне от происходящего в соседней республике. Кто-то решил необычно отреагировать на нагнетание обстановки между странами.

Так, заведение в Иванове начало предоставлять скидки клиентам с грузинским паспортом и россиянам с грузинской визой в паспорте.

— Мы рады видеть наших грузинских братьев и каждому предоставившему нам свой грузинский паспорт мы с удовольствием сделаем скидку 15 процентов на весь счет. И, конечно, для граждан РФ, показавших свой загранпаспорт с визой Грузии, мы тоже с удовольствием сделаем скидку 15 процентов, — сказано в сообщении ресторана.

Одно из московских заведений объявило на выходных скидку 25 процентов для обладателей грузинских паспортов. Сообщение об акции появилось на Instagram-странице кафе.

— Наш паб принял особые контрмеры. Сегодня и завтра мы делаем скидку в 25 процентов всем владельцам грузинских паспортов. Если кто-то в мире множит зло, наша задача сделать еще больше добра.

Ресторанный бойкот

Однако так добродушно настроены не во всех российских регионах.

Во Владивостоке в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные рестораны грузинской кухни. Соответствующая петиция появилась в Сети и набирает большую популярность.

Владельцы московских заведений с грузинской кухней убеждены, что подобные инициативы не найдут популярности среди москвичей. Поэтому о введении дополнительных скидочных программ они даже не задумываются.

— Грузинская кухня всегда была востребована в Москве, нам кажется, что бойкота не будет, на московские рестораны политическая ситуация повлиять не должна. Скидочную систему или какие-то дополнительные акции вводить не планируем, — отметили в московском кафе-хинкальной.

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