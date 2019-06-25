Лучшего водителя троллейбуса выбрали в Москве
• 18:15 • 25 июня 2019
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Конкурс профессионального мастерства Мосгортранса
Фото: Мosgortrans.ru
Лучшего водителя троллейбуса определили в Москве на сороковом ежегодном конкурсе профессионального мастерства.
Водители демонстрировали свои профессиональные навыки, знания по эксплуатации троллейбуса и культуре обслуживания пассажиров.
— Без высокого профессионализма невозможно качественное обслуживание пассажиров наземного транспорта, — отметил начальник отдела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта Мосгортранса Станислав Измайлов. — Такие зрелищные мероприятия помогают нашим водителям совершенствовать свои навыки и мастерство.
По итогам конкурса первое место завоевал водитель из Центрального филиала Алексей Милешко.
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