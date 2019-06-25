Скончался художник-иллюстратор Александр Захаров
В возрасте 69 лет скончался российский художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров. Об этом сообщил его сын Николай Захаров.
— Это произошло сегодня. У нас нет никакой медицинской информации о причине смерти и о деталях случившегося. Он давно болел. Были проблемы с сердцем, перенес инфаркт, — сказал Николай Захаров.
Александр Захаров родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильный спорт».
Работал в издательствах «Молодая гвардия», ДОСААФ, «Плакат», а также в журналах «За рулем», «Автоэкспорт информирует» в качестве художника-иллюстратора. Был главным дизайнером в Институте космических исследований.
Помимо этого, Николай Захаров — обладатель премии «Ника» Союза дизайнеров России за автомобиль «Формула Русь» как лучшее российское изделие 2001 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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