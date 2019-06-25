Братьев Магомедовых оставили в СИЗО по решению суда

Московский городской суд отклонил жалобу со стороны защиты братьев Магомедовых на продление ареста для них до 30 июня. По мнению адвокатов, можно было ограничиться домашним арестом.

Защита Магомедовых настаивала на том, что в ходе процесса следствием предоставляются крайне неубедительные ходатайства. В них присутствуют одни и те же основания для продления меры пресечения в виде заключения в СИЗО.

Один из задержанных бизнесменов Зиявудин Магомедов в суде не согласился даже с собственным адвокатом. По его мнению, не только содержание под стражей, но и домашний арест являются недопустимыми мерами пресечения.

— В то время, когда я нахожусь в СИЗО, а это 15 месяцев, группа компаний несет огромные убытки. Кроме того, большое количество сотрудников лишаются по этой причине работы. На данный момент полученные убытки — они в сотню раз превышают сумму, предъявляемую следствием, — передает РИА Новости слова Магомедова.

Напомним, что 31 марта 2018 года Тверской суд Москвы арестовал миллиардера и совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. Также по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества заключили под стражу его брата Магомеда Магомедова.

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