Сергей Безруков открестился от роли президента
Народный артист Российской Федерации, режиссер и продюсер Сергей Безруков сообщил в разговоре с журналистами о том, какую роль он не хотел бы играть. Оказалось, что мастер перевоплощений даже на экране не собирается становиться президентом.
Безруков отметил, что ему не хотелось бы повторять судьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Сергей Витальевич аргументировал это тем, что каждый должен заниматься своим делом.
— Увольте, роль президента мне не нужна. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре, — сообщил Безруков в интервью «Известиям».
Он добавил, что в настоящее время в разработке находятся четыре крупных проекта. А по поводу Зеленского Безруков отметил, что тот «прекрасно воспользовался появившейся возможностью».
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