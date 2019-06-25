Природный пожар площадью 1 гектар вспыхнул на западе столицы
• 19:35 • 25 июня 2019
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На место возгорания прибыли экстренные службы
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в столичном поселке Терехово произошел пожар.
На место направлены экстренные службы, тушение огня продолжается.
— На пульт поступило несколько заявок по адресу: поселок Терехово, дом № 98б, района Хорошево-Мневники. Сейчас там происходит возгорание травы и деревьев, — рассказали «Вечерней Москве» представители МЧС.
По данным экстренной службы, на месте работают восемь спасателей и две единицы техники.
По информации ТАСС, площадь пожара составляет 1 гектар. Ему присвоен второй, повышенный номер сложности. Тушение осложняется тем, что это безводный район, на место следует специальная техника.
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