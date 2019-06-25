Почему мы не хотим четырехдневку

Новостные ленты принесли несколько неожиданный результат — практически половина населения России не поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю.

И это — в разгар аномально жаркого лета.

В качестве одной из главных причин недовольства — опасения в том, что за четырехдневку станут меньше платить.

Ерунда. Думаю, что причина в ином.

Вернемся чуть назад. Во времена СССР на каждой станции московского метро дежурили врач или фельдшер. Черный день для медиков и москвичей традиционно случался в понедельник утром. Пил-пил человек на выходных, а тут раз — и на работу. Сердечко и прижало.

Медики, как правило, справлялись без скорых — укол магнезии, полчаса на кушетке, глядишь — и оклемался.

Статистика утверждает, что мы теряем в год только с похмелья уходящими на тот свет тысяч тридцать пять человек. После праздников и выходных, как правило.

Народ цифрам не верит. Народ верит в количество выпитого. И если с привычной дозой, взятой на грудь в пятницу-субботу, путем грамотного опохмела в воскресенье и мирного сна на понедельник кое-как справляется, то лишние сутки вынужденного веселья могут стать поперек.

Еще один выходной? Да мы ж сопьемся Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Думаю, что эти 48 процентов критиков нововведения — вполне разумные люди. К тому же, рассчитывающие семейный бюджет, на который бременем ляжет лишний выходной, заполненный выпивкой и закуской.

— Не все же пьют! — возразите вы. — И в лишний день можно съездить в дом отдыха или слетать к океану…

Вы давно последний раз в домах отдыха были? И не пили? Серьезно?

Те, кому по средствам слетать искупаться, вполне обходятся без лишних выходных.

Что же делать?

Ничего не делать.

Вернее, так: ввести четырехдневку для добровольцев. С обязательным обследованием у специалистов — все ли у людей хорошо? Чем они там лишний день собираются заниматься? Предпочитающим поработать — плюсовать три дня к отпуску. Неравно получается? Спросите врачей в санаториях на курортах: они вам докажут, что человеческий организм отдыхает, перестраиваясь, минимум за 21 день. А отпуск — 24 дня. Как раз на дорогу. А три лишних дня — теще на даче помочь, больше все равно никто не выдержит.

Или запьет, или что похуже — у тещи-то на блинах.

У меня напротив дома на Ферганской ресторан. В будни там, как правило, тихо. С пятницы до понедельника — музыка, драки и фейерверки.

И если все это будет начинаться уже в четверг, мы напишем в Спортлото.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»