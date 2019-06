Трамп заявил, что Иран может ждать «полное уничтожение»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что в будущем Иран может ожидать «полное уничтожение».

Глава государства сказал, что давление будет применено в случае нападения.

— Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение, — пишет Трамп в Twitter.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!