Сергей Собянин: Открыта ярмарка на Городецкой улице

В социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин сделал ряд заявлений. Среди них — открытие круглогодичной ярмарки на Городецкой улице. Далее он сообщил об изменениях автобусных маршрутов в Новой Москве.

С песнями и свежей продукцией

Сергей Собянин рассказал об открытии ярмарки в Новокосине. Этой зимой по просьбе жителей района заработала большая фестивальная площадка, напоминающая средневековые владения рыцарей, а теперь к ней присоединилась и круглогодичная ярмарка.

— В павильоне 22 торговых места, системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Ярмарка будет работать с 9 утра до 8 вечера с выходным в понедельник. А во время городских фестивалей — ежедневно, — сообщил мэр на страницах в социальных сетях.

Распределили места для торговли фермерской продукцией так, чтобы москвичи могли прийти и выбрать все, что их душе понравится. Здесь можно купить фрукты и овощи, рыбу, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, бакалею и сухофрукты, мед.

— Ярмарочный павильон предусматривает оборудование системами вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха. Также в нем будет установлено холодильное оборудование, необходимое для хранения продовольственной продукции, — рассказал «ВМ» руководитель Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Фермеры уже оценили павильон, больше похожий на замок Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Фермеры уже оценили павильон, больше похожий на замок. Сюда приехали производители из Московской, Рязанской, Тамбовской, Ивановской, Тверской, Калужской, Вологодской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Чувашии, Казахстана, есть и московские аграрии.

— Впервые с нами работают Вологда и Адыгея, они привезли молочную продукцию, — рассказал администратор ярмарки Алексей Смердов. — Цены демократичные: молодой картофель — по 35, огурцы — по 40, помидоры — по 80 рублей, недорогие черешня, клубника, зелень также пользуются популярностью.

Большая часть фермеров работает на московских ярмарках давно. Среди них Наталья Михайлова — глава крестьянско-фермерского хозяйства в Луховицах, заместитель руководителя Ассоциации фермеров Московской области.

— Моя семья — постоянный участник ярмарок, мы занимаемся выращиванием овощей и их переработкой. В ассортименте капуста, свекла, морковь, — отметила она. — Есть у нас и свой бренд — луховицкие огурцы, к которым всегда хочется добавить зелени. Ее выращивают мои друзья, но я хочу развивать свой проект — теплицы, где и зимой могли бы расти укроп, щавель, мелисса.

Свою продукцию представляет здесь и Олег Барсуков. Его специализация — хлеб разных сортов. Чиабатта на горчичном масле, цельнозерновой пшеничный, «Царский», «Рижский», с тмином и кориандром, пшеничные хлеба и даже для тех, кто занимается фитнесом, — о каждом каравае Олег Барсуков не только расскажет, но и споет. Белая рубаха, гармонь — его при входе узнает каждый.

— Мы начинали с производства муки ручного помола, моя жена решила печь хлеб. Теперь его могут отведать все, кто придет на ярмарку, — пригласил горожан Олег Барсуков.

Этой зимой по просьбе жителей района заработала большая фестивальная площадка, напоминающая средневековые владения рыцарей, а теперь к ней присоединилась и круглогодичная ярмарка Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Пока наплыв покупателей небольшой — ярмарка работает всего пять дней. Алексей Смердов говорит, что соседство с фестивальной площадкой на время городских мероприятий может дать дополнительный приток посетителей.

В настоящее время в столице действуют восемь круглогодичных ярмарок — на Семеновской площади, в Кузьминках, Раменках, Очаково-Матвеевском, Хорошевском районе, на Святоозерской, Старокачаловской улицах и Арбате.

— В специальных торговых павильонах есть вентиляция, отопление, система кондиционирования воздуха и холодильное оборудование. А до конца 2019 года планируется увеличить их число до 20, — добавил Алексей Немерюк.

Маршруты изменили

Сергей Собянин анонсировал изменение маршрутов в Новой Москве.

— К открытию четырех новых станций Сокольнической линии метро поменяли 24 маршрута наземного транспорта, — написал мэр в Twitter. — Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий Троицкого и Новомосковского округов.

Напомним, что недавно Сокольническая линия была продлена до Коммунарки. В перспективе она дойдет до Потапово.

— Разгрузились пересадочные узлы у «Саларьево» и «Теплого Стана», — добавил Сергей Собянин, отметив важность открытия новых станций красной ветки городской подземки.

К открытию 4-х новых станций Сокольнической линии #мосметро поменяли 24 маршрута наземного транспорта. Автобусы идут до Московского, Внуково, Троицка и других территорий #ТиНАО. Разгрузились пересадочные узлы у "Саларьево" и "Теплого Стана". Здесь маршруты https://t.co/8mgtPqw9Q7— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июня 2019 г.

Победили на Олимпиаде

В социальных сетях Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой в олимпиаде. Мэр сообщил, что в 9-м финале Всероссийской робототехнической олимпиады, который прошел в Татарстане, столицу представляла 21 школьная команда. В итоге домой ребята привезли девять наград: три золотые медали, три серебряные и три бронзовые.

— Молодцы, ребята! — написал глава города. — Следим за вашими успехами.

Ученики школ № 1279, 1557, 1811, 2086 и школы имени Артема Боровика стали лучшими в футболе роботов, творческом соревновании и среди младшей возрастной группы.

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