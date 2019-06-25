МВД огласило результаты экспертизы по делу столичного отравителя
Более 10 человек могли пострадать от серийного отравителя, заявили столичные полицейские.
Согласно данным следователей, подозреваемый подсыпал в напитки людей лекарственные средства.
Мужчина, который подозревается в отравлении людей, задержан.
— Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол, — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
По ее словам, общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей.
Проверяется информация, связанная с дополнительными эпизодами противоправной деятельности задержанного.
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