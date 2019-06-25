Американский журналист порекомендовал соотечественникам отдохнуть в Крыму
Журналист из Америки Джеф Опдайк, работающий на газету Los Angeles Times, написал статью, в которой порекомендовал своим соотечественникам отдых в Крыму.
Полуостров, как сообщает автор материала, отличает не только живописная красота, но и гостеприимство местных жителей. Джеф Опдайк подчеркнул, что с начала 2019 года пять раз побывал в Крыму.
Также он посоветовал отдых там своим американским коллегам, которые, как написано в статье, «брезгуют подпитывать экономику спорной территории».
— С момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны, — пишет журналист в Los Angeles Times.
Опдайк передает, что местные жители также отмечают, что живут лучше, чем пять лет назад. В довершение автор статьи сравнил Крым с легендарной американской Санта-Барбарой.
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