Путин и Трамп в Осаке: хорошо, если просто встретятся...

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила его встречу с Владимиром Путиным в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки». О «возможности» встречи говорит и Кремль. Среди предполагаемых тем — Иран, Украина, Ближний Восток в целом и Сирия в частности, вопросы контроля над вооружениями. В то же время и Москва, и Вашингтон предпочитают не распространяться о возможной тематике переговоров, словно боятся сглазить. Или сорвать их в последний момент. Почему?

В последний раз президенты России и США чуть было не встретились в ноябре 2018 года на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Однако Трамп отменил переговоры с Путиным под предлогом обострения конфликта России и Украины на фоне инцидента в Керченском проливе. Тогда Трамп поставил условием проведения следующего саммита освобождение 24 украинских моряков, задержанных в ходе того инцидента. Моряки не освобождены, хотя на этот счет есть даже решение Международного трибунала по морскому праву. Возможно, из гуманитарных соображений Россия сделает это накануне встречи с Трампом. Возможно, и нет. Так или иначе, но Вашингтон свои условия фактически дезавуировал.

В Осаке не следует ждать каких-то прорывных российско-американских договоренностей и соглашений. Это будет первая встреча двух президентов после опубликования доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о так называемом вмешательстве России в американские президентские выборы. Ничего существенного Мюллер не накопал, так что Трамп может чувствовать себя более свободным, чем ранее, в контактах с Путиным. Его «очистили» от обвинений в том, что он вступил в сговор с Москвой ради прихода к власти. В то же время, насколько известно, никакой существенной и детальной проработки проблематики переговоров двух президентов по дипломатическим каналам Москвой и Вашингтоном проведено не было.

По всем основным направлениям, по которым еще сохраняются российско-американские контакты (по Северной Корее, Сирии, Ирану и Украине), предметные переговоры по линии внешнеполитических ведомств сведены к минимуму. Госсекретарь США Майк Помпео контактирует с Сергеем Лавровым гораздо меньше, чем тот же Сергей Лавров контактировал с Джоном Керри, возглавлявшим Госдеп в администрации Обамы. Основная работа по практической подготовке саммита Путина и Трампа легла на советника по национальной безопасности США Джона Болтона и главу Совета безопасности России Николая Патрушева. 25 июня они встречались в течение полутора часов в Иерусалиме. Однако этих полутора часов для подготовки полноценной встречи президентов мало.

Зато Патрушев и Болтон провели в Иерусалиме беспрецедентную трехстороннюю встречу — с советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. На которой подробно, хотя и конфиденциально, обсуждалась ситуация в Сирии и, возможно, гораздо более масштабные планы политического переустройства большого Ближнего Востока. Включая в том числе проблему предотвращения американо-иранской и израильско-иранской войн.

Возможно, итоги встречи в Иерусалиме найдут продолжение в неких неформальных, но очень важных договоренностях между Путиным и Трампом о правилах игры как в Сирии, так и применительно к Ирану в контексте того, что ядерная сделка с Тегераном 2015 года находится под угрозой (Иран обещает с 7 июля возобновить обогащение урана в военных целях, если не будет найдено приемлемого для него решения, включая отмену антииранских санкций со стороны США). США, выйдя из сделки в одностороннем порядке осенью прошлого года, потребовали от Ирана взять на себя гораздо больше обязательств, чем следовало из упомянутого соглашения, а в начале мая ввели полномасштабные санкции против этой страны, включая запрет на покупку иранской нефти. После серии резких заявлений как из Вашингтона, так и из Тегерана ситуация в районе Персидского залива резко обострилась, в воздухе отчетливо запахло полномасштабной войной.

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила его встречу с Владимиром Путиным в японской Осаке Фото: официальный сайт Президента РФ (http://kremlin.ru)

Другой важнейшей темой российско-американских отношений остается проблема ограничения и контроля за стратегическими наступательными вооружениями. После того как США фактически своими руками разрушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, между Россией и Америкой остался, по сути, лишь один значимый договор о контроле за гонкой ядерных вооружений, так называемый СНВ-3, заключенный в 2010 году. Срок действия его истекает через два года, если не договориться о продлении. Дональд Трамп уже не раз заявлял, что договор СНВ-3 его в нынешнем виде не устраивает, однако никаких переговоров об условиях его продления или модификации между Москвой и Вашингтоном до сих пор не начато. В свою очередь, советник по нацбезопасности Болтон, являясь последовательным противником сохранения договора СНВ-3 в нынешней форме, говорит, что Америка готова идти на новые соглашения об ограничении ядерных вооружений только с участием Китая. Поскольку Пекин категорически отказывается участвовать в таких многосторонних соглашениях, на практике Болтон ведет дело к тому, чтобы договор СНВ-3 постигла та же судьба, что и ДРСМД. Так что тут непонятно в принципе, о чем могут договориться два президента ввиду столь сильного несовпадения стартовых переговорных позиций Москвы и Вашингтона.

По Украине ясности тоже пока нет никакой. После избрания нового президента Владимира Зеленского Москва заняла выжидательную позицию, пытаясь понять, что собирается делать на Юго-Востоке Украины новоизбранный глава государства и собирается ли он следовать духу и пунктам Минских соглашений, выполнять которые его предшественник фактически отказался.

Остается еще тема Венесуэлы. Дональд Трамп хотел бы уже давно свергнуть режим Николаса Мадуро. Однако Москва не намерена отказываться от его поддержки, в том числе потому, что вложила в экономику этой страны слишком большие деньги и хотела бы как минимум получить гарантии, что ее интересы будут соблюдены новыми властями. Таких гарантий ей пока никто не дал. Остается надеяться на то, что Трамп на фоне острейших торгово-экономических разногласий с Китаем просто уже забыл о проблеме Венесуэлы, охладел к ней и не станет педалировать этот вопрос на встрече с Путиным.

Как ни покажется странным, единственным важным решением, к которому могут прийти даже в ходе короткой встречи два президента на фоне отсутствия существенного прогресса по всем другим направлениям, могло бы стать восстановление нормальной работы посольств и консульств после той «резни» дипломатического состава, которую Москва и Вашингтон взаимно учинили два года назад. Такое решение стало бы, с одной стороны, очевидно взаимовыгодным, с другой, показало бы, что обе страны способны делать шаги навстречу друг другу.

Ну а после встречи в Осаке останется понаблюдать, какова будет реакция американского истеблишмента. И не придумают ли в ответ на очередные переговоры Путина и Трампа, которые внешне, скорее всего, пройдут довольно дружелюбно, в Конгрессе какие-нибудь очередные санкции против России, чтобы утопить ложку меда в двусторонних отношениях в очередной бочке дегтя.

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