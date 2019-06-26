Алла Покровская. Тень гениев

Аллы Борисовны Покровской не стало 25 июня. Болезнь была долгой и тяжелой. При этом ее не муссировали в прессе, о ней знали и говорили только самые близкие и только в кругу семьи. Как и обо всех проблемах, с которыми Покровской приходилось сталкиваться в жизни.

Алла Борисовна непублична в современном понимании этого слова — ей чужды были толкотня воды в ступе, смакование подробностей личной жизни, непременные «засвечивания» на вечерах и вечеринках, активная светская жизнь... Иная, находясь на ее месте, сделала бы, как говорится, мощный самопромоушен, рассказывая о своей жизни с Олегом Ефремовым, рассказывая о сыне — Михаиле Ефремове, а то и открывая еще какие-либо тайны актерского, театрального закулисья — уж она-то его знала как свои пять пальцев. Но — ни слова, молчок! И только сейчас понимается: а ведь не будь ее, великой Аллы, у нас не было бы нескольких десятков актеров, физически не случилось бы Михаила Ефремова — ее сына, а уж он-то, при всей своей скандальности, точно входит в число лучших актеров страны. А еще, не будь ее, был бы иным и сам Олег Ефремов. Ведь какой бы непростой ни была их совместная жизнь, Алла провела с ним рядом 16 «документированных» лет. Десяток из них бок о бок.

Алла Покровская была, казалось бы, «обречена» на театр изначально. Ну а как иначе может быть, если ребенок рождается в семье двух театралов? Оперный режиссер Борис Покровский был звездой в своей области. Анна Некрасова — талантливым режиссером Центрального детского театра. Только родители Аллы не приветствовали увлечения театром своей дочки. Скорее всего, они слишком хорошо знали, как непрост этот путь и сколько народу сломало на нем шеи… Алла послушно отправилась на филфак Московского педагогического — прибежище интеллигентных девочек из хороших семей — и даже отучилась там целый год. Ну а потом все полетело в тартарары: послушная девочка проявила волю и отправилась сначала набираться опыта в театральный кружок, а затем поступила в Школу-студию МХАТ. После окончания ее принял с распростертыми объятиями совсем еще юный театр «Современник». Тогда туда брали только тех, кто обладал очевидным потенциалом и определенной актерской дерзостью.

«Современник» она будет обожать всю жизнь. И даже когда лет пятнадцать назад Алла Покровская войдет в труппу МХТ, их любовь с «Современником» не завершится. Параллельно будет идти работа в разном кино — от Лели из фантастического «Июльского дождя» и «Дневника директора школы» до «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Охоты на лис» или нашумевшей картины «Высоцкий. Спасибо, что живой». Впрочем, что кино… Она мелькала там, но и не более…

Сама Алла Борисовна, хотя ее актерскому таланту и отдавали должное многие режиссеры и коллеги, относилась к своему дарованию скептически. Совершенно напрасно, кстати. Но ее невозможно было переделать… Какая-то просто уникальная скромность мешала ей признать и другую грань этого таланта: она была фантастическим преподавателем. Совершенно невозможно представить Школу-студию МХАТ без Покровской. А вела она актерское мастерство. И как вела! Выдавая на-гора отшлифованные, тонкой огранки бриллианты. Полвека выдавая!

Может быть, величина и значимость отца, родителей в целом, может, близкое пересечение с выдающимися актерами нашего времени, но Алла Борисовна как-то совершенно несправедливо всю жизнь уходила на второй план, становилась тенью гениев, зачастую вылепленных ею же, ее руками, талантом и умом. Она жила вместе с гением и растила таланты, выпуская их еще не оперившимися, но уже ко многому стремящимися созданиями, и неизменно отступала на второй план — так, будто ее заслуги во всем этом и не было. Она словно была запрограммирована на это положение в тени, но и не тяготилась им, привычно служа другим талантам и любя их так, что и слово «чужим» тут будет неуместным... Полное отсутствие мелочности и показушничества! Скромная звезда, она 45 лет жизни посвятила одному из лучших театров страны, полвека была одним из лучших преподавателей актерского мастерства, не только у нас, но и в мире, но никогда не претендовала ни на особый статус, ни на особое положение. Посмеивалась только, когда ее путали с Аллой Покровской, сыгравшей Любочку в «Офицерах». Но понимала при этом: такой звездной роли у нее самой не было никогда. Почему? Да как-то так сложилось… Хотя, правду говоря, ее страстью был театр. И там, на подмостках, она и жила по-настоящему. А роли что? Миг…

Брак с Олегом Ефремовым, заключенный по большой взаимной любви, просуществовал, с учетом характера Мастера, дольше, чем мог бы. Жить с Ефремовым было очень непросто. И дело тут не только в его гениальности. Алла многое терпела, умудряясь переживать все уколы и пощечины жизни, стараясь просто не мешать знаменитому мужу… И дарила налево и направо, не жалея ни о чем, свою любовь и тепло души, одаривая ею коллег и студентов, знакомых, родных… И когда грянул развод, Алла умудрилась и пережить его достойно, и сохранить с бывшим мужем хорошие отношения, и ни разу, ни при жизни Ефремова, ни после его смерти, не испытала искушения «подторговать» немного давними чувствами, снять пенку на «народном интересе».

Алла Покровская не исповедовала толстовство, не была бесхарактерной или просто слишком мягкой. Она была как-то природно мудра, с молодости, и потому объективно относилась к себе, а также обладала свойством не помнить зла и прощать его, случись что. Это очень помогало ей жить. За многие годы работы и преподавания она умудрилась не накопить обид, которые так отравляют жизнь, и всегда говорила, что получила от людей очень много хорошего. Эти ее слова всегда вызывали изумление — в наше-то время, в интрижной среде! Однако коллеги и знакомые Аллы Борисовны говорят в один голос, что осиротели. И в этом нет преувеличения. Покровская была уникальна и неповторима и несла, появляясь, столько света, что вокруг нее просто не оставалось темных уголков.

Светлая память великой женщине…