Глава академии «Чертаново» рассказал о подготовке юных футболистов

— Николай Юрьевич, чего вы ждете от предстоящего матча?

— То, что на стадионе будет аншлаг, у меня никаких сомнений нет. Билеты уже почти закончились. Болельщики соскучились по футболу, а тем более это историческое событие — к нам приезжает профессиональная английская команда.

— Меньше двух недель остается до начала второго в истории академии сезона в Футбольной национальной лиге. Весной вы финишировали пятыми. Можно это назвать хорошим результатом?

— Перед командой стояла задача не вылететь из лиги. По ходу сезона мы поняли, что достойны большего, но, к сожалению, не удалось вовремя найти финансирование, и пришлось продать нескольких футболистов. Но даже несмотря на это, мы достойно играли. Пятое место, которое мы заняли, для нас почетно.

— В новый сезон команда входит в оптимальном составе?

— Нам удалось сохранить состав, в котором мы завершали прошлый сезон. Прекрасно понимаем, что предстоящий чемпионат будет сложнее, ведь теперь к нам относятся серьезно, не как к новичкам. Главная наша задача — продолжать развивать футболистов, а со спортивным результатом определимся по ходу сезона.

— На всех четырех матчах первого для вас сезона ФНЛ, проходивших на стадионе спортивного городка в «Лужниках», был аншлаг. Повлияло ли это на отношение игроков?

— Конечно. Одно дело играть, когда на тебя приходят смотреть по 400–500 зрителей, а другое дело — когда полные трибуны. Болельщики гонят команду вперед. Я очень благодарен им за поддержку в непростой прошлый сезон. Будем стараться радовать наших зрителей и дальше.

СПРАВКА

Центр спорта и образования «Чертаново» проводит обучение юных футболистов из Москвы и других городов России. При центре созданы команды, выступающие в Первенстве России. Женская команда «Чертаново» играет в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женщин.