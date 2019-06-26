Взлом столичной системы голосования оценили в 1,5 миллиона рублей
• 12:32 • 26 июня 2019
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На электронные участки в качестве наблюдателей допустят представителей любых общественных организаций
Фото: https://pixabay.com/ru/
25 июня в Общественной палате Москвы сообщили, что размер денежного вознаграждения за тестовый взлом системы электронного голосования увеличили до 1,5 миллиона рублей.
Первый этап тестирования системы пройдет 10 июля на выборах глав студенческого совета. После этого в двадцатых числах июля все желающие смогут попробовать взломать систему. Вознаграждение за успешный взлом составит 1,5 миллиона рублей.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что на электронные участки в качестве наблюдателей допустят представителей любых общественных организаций.
— На избирательных участках будет сформирована обычная участковая избирательная комиссия из представителей парламентских и прочих партий и специалистов, — добавил Горбунов.
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