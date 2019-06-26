Жилые модули для программы реновации произведут в Новой Москве
Рядом с поселком Внуково планируется построить индустриальный комплекс по производству жилых модулей домов. Как сообщил в среду, 26 июня, руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, производственный объект могут начать возводить в следующем году.
— Это будет крупный производственный комплекс с закрытыми корпусами. Его мощности задействуют в том числе для реализации программы реновации Москвы, — рассказал глава городского ведомства. — На новом предприятии будут производить высокотехнологичные блоки для строительства домов.
По его словам, в проект вложит средства инвестор, который сейчас ведет проектирование будущего объекта.
— Завершить строительство планируется в 2021 году, — добавил Владимир Жидкин.
Он также сообщил, что строительство первых двух домов по программе реновации в Троицком и Новомосковском округах завершат в следующем году.
— Программа реновации жилого фонда на территории ТиНАО будет реализована до 2025 года, — уточнил он.
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