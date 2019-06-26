Дороги в Коммунарке проверили с помощью георадара и лазеров
Почти четыре года в Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) при Мосгосстройнадзоре работает мобильная дорожная лаборатория. Микроавтобус на четыре места оснащен самыми передовыми электронными системами.
Ключевой элемент передвижной дорожной лаборатории — георадар, в режиме реального времени собирающий информацию о состоянии конкретного участка дороги. Он помогает обнаружить скрытые дефекты — пустоты и каверны — в дорожных слоях, или, как романтично называют их специалисты, дорожных одеждах. А еще выявить проходящие под дорогой инженерные коммуникации. Работает радар по принципу УЗИ — ультразвуковые волны отражаются о поверхность дороги и передают информацию о состоянии асфальта на бортовой компьютер. Для получения максимально точных показаний скорость движения микроавтобуса не должна превышать 50–60 км/ч, а рабочий день напичканной дорогой электроникой машины длится не более пяти часов.
Еще одна фишка лаборатории на колесах — три лазерные установки, встроенные в правый борт микроавтобуса. Их задачи — измерить ровность полотна и обнаружить дефекты.
— Важный момент. Даже небольшой дефект в асфальте может серьезно повлиять на динамику движения автомобиля. Высокая скорость и дождливая погода могут привести к нарушению сцепления с дорогой и печальным последствиям. Чтобы этого избежать, ровность и качество дорожного полотна должны строго контролироваться, — рассказал инженер-эксперт ЦЭИИС Николай Сурков.
На крыше мобильной лаборатории установлена видеокамера. Ее задача — сбор информации о дорожной инфраструктуре и находящихся рядом с дорогой инженерных объектах.
— Это уже шестая, финальная, проверка участка — оценивается прочность, толщина дорожных слоев, их скрепление между собой, — сообщил начальник ремонтно-строительного участка автотрассы у станции метро «Ольховская» Николай Христенко.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Галкин, советник управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства Мосгосстройнадзора:
— Тщательная проверка автотрасс, строящихся или реконструированных, нашей дорожной лабораторией — это необходимый шаг к их безопасности. Еще один фактор — устранение нарушений в процессе строительства, что заметно снижает их затраты в дальнейшей эксплуатации.