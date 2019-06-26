Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улиц на Китай-городе
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинки. Об этом он написал 26 июня в своем личном блоге.
По словам главы города, соседние улицы Варварку, Никольскую и Биржевую площадь столичные власти привели в порядок в прошлые годы.
— И благодаря этим работам в дни чемпионата мира по футболу Никольская улица прославилась на весь мир, — отметил Сергей Собянин.
В этом же году, пояснил он, настала очередь центральной улицы Китай-города — Ильинки. Также, добавил мэр столицы, благоустройство коснется прилегающих к ней переулков: Ветошного, Большого Черкасского, Старопанского, Никольского, Ипатьевского и Никитникова.
Сейчас, отметил глава города, улица Ильинка выглядит не очень хорошо.
— В первую очередь на Ильинке сделают качественные, мощеные плиткой тротуары, которые заменят старый потрескавшийся асфальт, — рассказал Сергей Собянин, добавив, что на смену примитивному подвесному освещению придут исторические фонари.
Также около дома № 15, где когда-то стоял храм Николы «Большой Крест», появится благоустроенный сквер для отдыха и встреч.
— Еще два небольших сквера будут благоустроены в Никитниковом и Ипатьевском переулках, — подчеркнул мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, движение автотранспорта на этой улице будет сохранено после благоустройства. При этом сама улица и расположенные рядом переулки будут гораздо удобнее для пешеходов.
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