Двое десантников погибли, совершая тренировочный прыжок с парашютом в Крыму
Двое десантников погибли после приземления на воду в результате прыжка с парашютом в Крыму. О трагедии сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
ЧП произошло 26 июня, в среду, в ходе учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым.
— Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта, — указано в сообщении пресс-службы.
По спасению военнослужащих дежурной спасательной службой принимались меры, но они не дали результатов.
В настоящий момент комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с органами правопорядка выясняет причины случившегося. Об этом пишет RT.
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