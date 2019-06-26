Москвичи завоевали золото на чемпионате России по тяжелой атлетике
Столичные атлеты показывают отличные результаты на чемпионате России по тяжелой атлетике. В копилке спортсменов уже после первого дня соревнований четыре медали, две из которых — золотые, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Так, победу среди мужчин весом до 55 килограммов с результатом 236 килограммов, из которых атлет 111 поднял в рывке и 125 в толчке, одержал Александр Краснов. Стоит отметить, что Александр посещает тренировки в Московском городском физкультурно-спортивном объединении.
Победителем среди женщин стала Надежда Панова. Она завоевала золотую медаль благодаря поднятому весу в 153 килограмма в сумме. Девушка соревновалась в категории женщин до 45 килограммов.
Немногим ниже результаты москвичей в категории до 49 килограммов. Так, Светлана Черемшова завоевала серебро, подняв вес в 156 килограммов, а бронзу — тоже москвичка Ирина Баймулкина. Она осилила груз в 148 килограммов.
Добавим, что чемпионат проходит в Новосибирске до 30 июня. На этих соревнованиях все столичные спортсмены выступают за физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы». Состязания традиционно считаются подготовкой к мировому первенству.
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