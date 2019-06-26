Политолог: Решение о приостановке ДРСМД приближает к случайной ядерной войне

Совет Федерации одобрил закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Документ стал ответом на действия США, которые по факту приостановили выполнение ДРСМД.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» решение России по ДРСМД.

— Мы не старались выходить из этого договора, это была инициатива американцев. Россия всеми силами старалась его сохранить. Само же разрушение договора — это очень опасно, потому что снижается порог предсказуемости действий, — сказал Журавлев.

По его словам, проблема ракет средней и меньшей дальности заключается в коротком времени подлета. В этих обстоятельствах реакция на эксцессы должна быть быстрее.

— Когда речь идет о стратегических ракетах, еще остается время выяснить у соседа, выпустили они ее или нет. Когда у вас время подлета меньше, то и время на ответные меры тоже сокращается. И не обязательно, что произойдет ядерная война. Но, скажем так, вероятность неуправляемого эксцесса возрастает. Я не верю в осознанный конфликт, но есть опасность «случайной» ядерной войны, — заявил политолог.

О возможности «случайной» ядерной войны летом 2018 года рассказывало издание The National Interest. По версии авторов статьи, ее начало может быть спровоцировано невозможностью некоторых систем слежения распознать, какое оружие используется в конкретном случае. Это может привести к ошибочному ядерному удару в ответ на ракеты с обычными боезарядами.

Журавлев видит два варианта решения проблемы.

— Первый — вернуться в договор. Но это должны инициировать не мы, а американцы. Второй — попытаться подписать следующий договор. Но, как показывает история, заключение договоров об ограничении вооружений — это очень долгий процесс. Переговоры даже в условиях, когда обе стороны хотели достичь компромисса, и то шли годами. А в сегодняшней ситуации достичь единой позиции будет очень сложно, — сказал собеседник «ВМ».

Сложившаяся ситуация может породить ядерную гонку вооружений, считает Дмитрий Журавлев.

— Для этого американцы и выходили из договора. С одной стороны, чтобы повысить свой военный бюджет, а с другой — загнать в эту гонку как Россию, чтобы она в своих политических процессах была спокойней, так и Китай. Потому что гонка вооружений предполагается в том числе и с ним, — резюмировал Дмитрий Журавлев.

СПРАВКА

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Он предполагал обязательства сторон по уничтожению всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также обязывал не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

О выходе из договора президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года. По его словам, причиной стали нарушения обязательств со стороны России. Об ответных мерах Москва объявила в феврале 2019 года.

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