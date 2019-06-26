Светлана Лобода поделилась фотографией с «помолодевшей» Пугачевой
Певица Светлана Лобода на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фото, сделанное в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Многих подписчиков певицы удивил внешний вид «помолодевшей» Примадонны.
Кроме того, на снимке можно наблюдать самого Галкина, шоумена Александра Ревву и не только.
— Алла Борисовна, Максим, ваш дом — настоящий остров любви и счастья, — передает слова Лободы Nation News.
Подписчики певицы сразу же стали активно комментировать снимок.
— Счастливые такие. На одной фотографии собрались самые талантливые люди, — пишет один из пользователей социальной сети.
Другой поклонник Лободы отмечает, что эта фотография — «такая настоящая, домашняя». Также многие заметили, что «Аллочка выглядит на все 40».
А другие фанаты артистов и вовсе заявили, что Пугачева — «самая красивая на фотографии».
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