Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2019»
Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июня, посетит международный военно-технический форум «Армия-2019». Глава государства осмотрит экспозиции военных инновационных разработок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президенту продемонстрируют образцы высокотехнологичной спецтехники военного, двойного и гражданского назначений. Также на форуме в присутствии Путина состоится церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках мероприятия.
Всего в программе форума предусмотрено более 170 мероприятий, посвященных актуальным проблемам обеспечения обороны государства, а также развития международного военного сотрудничества.
V международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит в конгрессно-выставочном парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 25 по 30 июня. В нем принимают участие около 1300 предприятий и более 100 иностранных делегаций, передает ТАСС.
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