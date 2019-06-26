Гидрометцентр предупредил москвичей об усилении ветра и грозе
• 15:28 • 26 июня 2019
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В Москве ожидается похолодание
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Столичные синоптики заявили, что с вечера среды в городе прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду.
Кроме того, 27 июня ожидается гроза.
— Дождь, местами гроза, период предупреждения — с 09:00 до 21:00 четверга, — говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра РФ.
Ветер со скоростью до 18 метров в секунду будет до 21:00 27 июня.
В период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, ранее заявили метеоспециалисты.
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