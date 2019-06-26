Госдума в первом чтении приняла законопроект о квотировании выбросов в атмосферу
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект правительства о квотировании выбросов в атмосферу.
Цель закона — обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Также планируется уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах не менее чем на 20 процентов. Мера коснется 12 наиболее крупных промышленных городов: Красноярска, Челябинска, Новокузнецка, Липецка, Брянска, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Омска, Череповца, Читы и Норильска.
По мнению авторов инициативы, новый закон поспособствует снижению негативного воздействия на окружающую среду, передает агентство городских новостей «Москва».
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