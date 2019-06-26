Мошенники вынудили пенсионерку из Санкт-Петербурга купить квартиру застройщика
Мошенники ввели в заблуждение петербургскую пенсионерку и обманом вынудили ее купить квартиру за три миллиона рублей. Оказалось, что жилая площадь принадлежит застройщику. Кроме того, квартиру уже передали на реализацию в счет погашения долга.
Как передает издание «Невские новости», мошенники представились сотрудниками администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. Они рассказали пенсионерке лживую историю о возможности приобрести квартиру у третьего лица, выступающего в роли продавца.
Оказалось, что злоумышленники даже обладали ключом от жилплощади, так что обманутая смогла осмотреть «покупку». После этого в самом центре города они заключили договор в одном из юридических центров. Мошенники получили деньги, затем скрылись.
В настоящее время в следственные органы направлены все материалы для возбуждения уголовного дела.
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