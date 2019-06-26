Сергей Собянин заявил, что более тысячи студентов прошли практику в стройкомпаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, сколько студентов прошли практику в строительных компаниях.
По словам главы города, больше половины практикантов получили приглашение на работу.
— С начала этого года 1100 студентов прошли практику в крупных строительных компаниях Москвы, — заявил Сергей Собянин.
С начала этого года 1100 студентов прошли практику в крупных строительных компаниях Москвы. Больше половины получили приглашение на работу. Это в основном выпускники колледжей, Российского университета транспорта и #МГСУ. Столица заинтересована в молодых профи.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 июня 2019 г.
Он добавил, что столица заинтересована в молодых профессионалах и их дальнейшем трудоустройстве.
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