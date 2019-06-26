Ученые научились лечить облысение с помощью 3D-принтера

Врачи из США создали настоящие волосяные фолликулы в лаборатории. Помогли им в этом 3D-принтер и совокупность белков, которые провоцируют рост живых клеток.

Новый способ получения фолликулов сможет гарантировать неисчерпаемый источник волос, которые будут трансплантировать людям, борющимся с облысением.

До этого открытия пациентам, страдающим от потери волос, пересаживали фолликулы с других частей тела.

Эрбил Абачи вместе с другими врачами из Колумбийского университета с помощью 3D-принтера для распечатки из биосовместимого пластика объемной структуры смогли воссоздать опору и подходящую для живых клеток микросреду.

Маленькие каналы, диаметр которых составляет 0,5 миллиметра, «заставляют» фолликул вытягиваться, при этом формируется подходящая пространственная форма.

Сперва ученые распечатывали трехмерную структуру, на которой впоследствии выращивались клетки кожи. К этим клеткам они и помещали клетки волосяных фолликулов. Далее те искусственно снабжались комплексом сигнальных молекул, факторов роста и многих других «помощников».

Авторы проекта сообщили, что 3D-фолликулы формируются быстро, что позволяет выращивать их в большом количестве.

Но перед тем, как инновационный способ воплотиться в жизнь и станет доступным, ему нужно будет пройти ряд испытаний и проверок, что может занять целые годы. Об этом пишет Naked Science.

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