Образовательный центр на 750 мест построят в Новой Москве

Образовательный центр появится в Новомосковском административном округе Москвы. Разрешение на его строительство уже выдали в Мосгосстройнадзоре.

В центре смогут учиться 750 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Он будет расположен недалеко от села Остафьево и войдет в состав нового жилого микрорайона.

— Срок действия разрешения на строительство — до ноября 2020 года, — рассказал глава Мосгостройнадзора Олег Антосенко, добавив, что строительство объекта финансируется за счет средств инвестора.

Отмечается, что здание центра построят из двух двухэтажных блоков, которые будут соединены друг с другом. Внутри появятся учебные кабинеты, рекреации, игровая комната продленного дня, спальня-игровая, ресурсный центр, мастерские, лаборантские, столовая, актовый и спортивный залы, а также медицинский блок. В здании предусмотрены кабинеты музыки и пения, труда и художественного творчества, библиотека, инженерный класс, а еще лифт для удобства педагогов, учеников и родителей.

На территории рядом со зданием проведут благоустройство, а также высадят деревья и кустарники. А еще там появятся игровое поле, дорожка для бега, яма для прыжков в длину, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики, для отдыха и подвижных игр, а также учебно-опытная зона. Покрытие на спортивной площадке будет выполнено из резиновой крошки.

Олег Антосенко отметил, что в ведомстве уделяется большое внимание качеству работ на социально значимых объектах.

— К проверкам образовательного центра в селе Остафьево будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, — пояснил он.

Они, по его словам, будут проводить весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

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