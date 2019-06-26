Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Японии состоится в пятницу, 28 июня, примерно в 14:00 по местному времени. На нее отведен примерно час, однако ее продолжительность будет зависеть от самих лидеров двух стран. Об этом в среду, 26 июня, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он уточнил, что беседа пройдет в зоне переговоров, выбранной американским президентом, после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча. После этого состоится второе заседание.

Говоря о графике контактов Владимира Путина, Ушаков добавил, что российский президент намерен выступить на втором заседании саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее информацию о предстоящей встрече двух президентов подтвердили в Белом доме.

Саммит «Большой двадцатки» будет проходить в японской Осаке с 28 по 29 июня.

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Путин и Трамп в Осаке: хорошо, если просто встретятся

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта:

В последний раз президенты России и США чуть было не встретились в ноябре 2018 года на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. Однако Трамп отменил переговоры с Путиным под предлогом обострения конфликта России и Украины на фоне инцидента в Керченском проливе (далее...)

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