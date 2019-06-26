Глава РФС назвал провокацией действия грузинских футболистов
Федерация футбола Грузии нарушила принцип политической нейтральности и нормы этического кодекса, поддержав вышедших на матч чемпионата страны игроков в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом в среду, 26 июня, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
— Мы оцениваем действия грузинских футболистов как провокацию. У всех есть своя позиция по внешнеполитическим вопросам, но так мы превратим футбол в большое политическое ток-шоу, — заявил Дюков.
Действия спортсменов он назвал бездумными и безответственными, передает ТАСС.
Ранее Грузинская федерация футбола поддержала акцию игроков, появившихся на предматчевых построениях в футболках с антироссийскими лозунгами.
Напомним: 20 июня в Грузии начались беспорядки. Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила в их организации Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Как УЕФА позволяет Грузии провокации
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Камзина:
А УЕФА все равно, европейских футбольных чиновников все устраивает.
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Важно, что слова были написаны на английском языке (далее...)
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