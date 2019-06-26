Для одних оно пахнет солью морской воды, для других — резковатым донником, для третьих — только пойманной рыбой, для четвертых хвоей и склизкими маслятами. Ну а для меня лето пахнет скошенной травой.

Мне 10 лет, прабабушке чуть за 80. У нее большое хозяйство и огромный огород — 50 соток. Встаешь утром, завтракаешь. И в родник. Вода там ледяная и очень вкусная. Сначала умыться. Потом наберешь ведро, отойдешь в сторонку от тропинки (чтобы грязь не развозить) и на голову — раз. Хорошо!

Приходишь домой, а там уже бабушка с огорода вернулась: жара начинается. Надо привести домой корову, сбегать за лошадью — снова за бугор ускакала! А потом на сено, оно уже подсохло с утра, косят-то его по росе, почти на рассвете. И вот это сено я ненавидела! А если тучка заходит, скорей его копнить (собирать в кучу — копну), чтобы не намокло. Это была настоящая каторга. И только сейчас понимаю — счастье! И запах сена для меня — не только запах лета, но и запах забытого детства.