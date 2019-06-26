Президент РАН раскритиковал практику присуждения вузами своих ученых степеней

Практика присуждения вузами своих ученых степеней может демонтировать систему Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом в среду, 26 июня, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он отметил, что сегодня присуждать свои ученые степени имеют право только ряд вузов, в том время как существуют институты «выше на два порядка», не имеющие таких полномочий.

По словам Сергеева, право присуждать докторские степени сейчас имеют около 30 организаций. По правилам ВАК, для этого в вузе должны быть пять докторов наук.

— У нас есть физический институт — ФИАН, в котором не пять докторов, а 20 академиков и 200 докторов по физике. Почему мы даем право пяти докторам по физике присуждать степени от университета, когда есть организация выше на два порядка? — сказал Александр Сергеев.

Он считает нецелесообразным расширение списка вузов, наделенных правом присуждения своих степеней, поскольку это вредит созданию в стране единой системы государственной аттестации.

— Если появятся еще десятки академических институтов, мы вообще демонтируем систему ВАК, — заявил он.

Сергеев высказал мнение о том, что в список таких организаций не стоило включать вузы различных уровней, передает агентство городских новостей «Москва».

Сегодня ученые степени в России присуждают диссертационные советы вузов и научных организаций, которые подчиняются ВАК, а окончательное решение о присуждении степени выносит Минобрнауки. С 2016 года за рядом вузом было закреплено право присуждения ученых степеней в обход ВАК и Минобрнауки, затем список расширился.

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