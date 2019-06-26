Музыка в Метро: вот это голос!
• 17:30 • 26 июня 2019
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Карина Мостовая выступит на «Комсомольской»
Фото: Личный архив
27 июня на станции «Комсомольская» выступит очаровательная Карина Мостовая.
Несмотря на юный возраст, Карина уже не первый год выступает на проекте «Музыка в Метро». В ее репертуаре — «Черный ворон», «Оренбургский платок» и другие народные и авторские песни. И даже если этот жанр вам не близок, голос певицы не оставит вас равнодушными.
Карина выступит завтра на «Комсомольской» в 10:00. А потом, в 12:00, переместится на «Александровский сад», где будет выступать до 14:00. Не забудьте цветы!
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