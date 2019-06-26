Елена Летучая: «Надзор без цензуры» был чистой аферой

Елена Летучая — известный российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер, человек, который создал себя сам. Сегодня она учит быть профессионалами других, занимается благотворительностью и просто делает добрые дела, потому что уверена: добро возвращается. Кроме того, это красивая женщина, которая не спешила выскочить замуж, в связи с чем многие СМИ придумывали самые разные сюжеты о ее личной жизни. На примере мужа Юрия она описала идеального спутника жизни и рассказала корреспонденту «ВМ», что для нее значит хорошая работа, подарила рецепт приготовления соуса песто домохозяйкам и всем, кто любит готовить, а также дала совет девушкам, как быть счастливой.

— Елена, у многих ваше имя вызывает ассоциации с программой «Ревизорро», с самыми яркими ее выпусками и громкими скандалами. Вы порадуете зрителей новым форматом?

— Действительно, я ассоциируюсь с программой «Ревизорро». И это здорово! Очень люблю этот проект, отдала ему несколько лет. И счастлива, что моя цель — сделать передачу социально значимой — была достигнута. Я ушла из проекта. Хотя и не хотелось его покидать, потому что формат журналистского расследования мне очень близок. Я люблю работать для людей, мне нравится говорить правду, создавать полезный контент.

Поэтому в прошлом году я запустила диджитал-проект «Летучий надзор без цензуры». Весной мы успешно закрыли второй сезон, каждая серия имеет по 2–2,5 миллиона просмотров. Его очень полюбили зрители, хотя это была чистая афера. Мы не могли запустить проект на телевидении, потому что открыто говорим о брендах. Берем известные торговые марки и проверяем их. Нас интересуют продукты, одежда, сервис. Это проверки, которые касаются не только ресторанов и отелей, но и всего, что мы делаем сами. Мы с командой многому учимся, узнаем много полезного и делимся этим с людьми.

На Первом канале в прошлом году я выпустила два фильма, которые освещают «мусорную» тему. Вообще, я активно занимаюсь экологическими вопросами, в Instagram даю «Летучие советы». Опять же, я человек, который предпочитает давать информацию не только развлекательную, но и практического характера.

Сейчас у меня в разработке несколько направлений. Мы снимаем пилоты, но не стану заранее раскрывать все карты. Сделаем — увидите. Я осталась той самой Еленой Летучей, которую все помнят, в том же образе и в тех же действиях. Но формат — новый.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Я люблю работать для людей, мне нравится говорить правду, создавать полезный контент Фото: Официальная страница Елены Летучей в instagram (https://www.instagram.com/elenapegas/)

— Чему вы учите? Наверное, есть что-то присущее только вам?

— Я не только педагог в «Школе Елены Летучей», но и художественный руководитель Высшей школы кино и телевидения «Останкино». Преподаю на факультете теле- и радиоведущих. Эту же школу я много лет назад окончила и теперь передаю те знания, которые, когда я шла работать на телевидение, неоткуда было взять.

Мне кажется, я еще и психолог для моих студентов. Бывает, подходят и задают личные вопросы, советуются о выборе в жизни. Провожу мастер-классы. Долго думала, соглашаться или нет, но вспомнила себя в 28 лет, когда меняла профессию, была растеряна и в принципе не понимала, что такое телевидение. Если бы тогда кто-нибудь мне помог, направил, я бы так долго не блуждала в «закромах телевидения», потому что меня изначально все хотели видеть в качестве телеведущей… Да, сейчас я известна больше в этом качестве, а не как продюсер. Но моей целью всегда была работа в производстве. Это доставляет мне огромное удовольствие, и большую часть времени я занимаюсь именно продюсированием. Поэтому я многому учу, даю профессиональную практику и помогаю как опытный человек, который чего-то добился в жизни.

— Опишите своих студентов. Правда ли, что сегодня вузами выпускаются журналисты, которые часто не готовы к работе?

— Увы, это касается не только журналистики, но и всех сфер жизни. Сейчас много случайных людей не только в СМИ, но и в других профессиях. Таково новое поколение. Мы живем во времена упрощения всего, и на самом деле это страшно. Мне стыдно за некоторых людей, которые произносят речи перед объективами камер или на сцене, трибуне. Стыдно даже слушать, как они между собой разговаривают.

Я создала проект «Волшебник Лексикон». Это история про то, как важно знать русский язык. Мы сегодня теряем многое, и наш язык в том числе. Ужасно то, что молодежь смотрит и учится плохому: многие достигают популярности, не имея фундамента, основы. Сейчас это позволительно. Можно заниматься журналистикой, не имея навыка, можно петь на сцене, не имея таланта, в пиар приходят те, кто не имеет о нем представления. Разрушаются порядок и форма. Мало кто хочет по-настоящему работать. Желают легких денег.

Что касается студентов, то они разные бывают. Я знаю толковых подростков, которые хотят и делают. Сама нескольких очень талантливых ребят устроила работать на телеканалы. Я в них уверена. Но многие полагают, что успех могут обеспечить деньги и красивые глаза. Если вы видите достойного человека, который добился успеха, знайте, что у него за плечами не просто работа, он круглосуточно пахал. Я, в принципе, довольна количеством хороших студентов, которые устраиваются на телевидение.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Если бы политика была мне интересна, я бы ею занялась. Надо делать то, что вам нравится, считает Елена Летучая Фото: Официальная страница Елены Летучей в instagram (https://www.instagram.com/elenapegas/)

— Мир журналистики изменился? Что в нем главное?

— Изменилась не только журналистика, это касается всего. Я хотела бы, чтобы в наших реалиях больше занимались подростками. Чтобы родители больше внимания уделяли детям. Чтобы молодежь старательно училась. Чтобы при приеме на работу действовали жесткие правила. Это давало бы людям стимул расти, становиться настоящими мастерами.

— Вы работали в серьезных организациях — в Газпроме, РЖД, у вас были перспективы в области экономики, финансирования — и вдруг... Телевидение, журналистика, проекты... Как решились, что произошло?

— Когда я поступила в финансовый колледж, то это была профессия, которую для меня выбрали родители. Я послушалась, как примерная дочь. Потом был технический университет в Москве, когда уже работала в РЖД. Я много училась, делала все добросовестно. Но в 19 лет еще не понимала, что означают гармония и счастье. Жила как маленький робот. Я смотрела на своих родителей, которые в девять утра уходили и в пять возвращались домой. И они говорили: «Все так живут, и ты тоже так жить будешь!» Не надо забывать, мне 40 лет, это были советские времена.

Позже, когда переехала в Москву и устроилась в Газпром, поняла, что я несчастный человек. Мне не нравилось то, что я делаю. И стала искать другую профессию. Телевидение «вышло» совершенно случайно. Я сняла свой первый сюжет, посвященный донорам, будучи в Школе кино и телевидения. Когда увидела результат, в моей голове что-то переключилось, захотелось заниматься чем-то таким и получать отдачу. Появилось желание помогать людям, и у меня получилось. Да, было тяжело, сумбурно. В 27 лет я ушла с хорошего места в никуда. Целый год не могла найти работу. Мне нравилось учиться, и я за половину своей группы выполняла домашние задания. Я поняла, что новое — действительно мое. Было сложно, но если есть желание и готовность трудиться, ты получишь то, что хотел.

— У вас не было мыслей заняться политической деятельностью?

— Я вхожу в наблюдательный совет «Роскачества» от Министерства промышленности и торговли, занимаюсь благотворительностью, участвую в деятельности одного из благотворительных фондов и экологических программах. Да и вообще активно делаю добрые дела. Я говорю это потому, что окружающие берут с публичных людей пример. Пусть он будет хорошим! Политическая деятельность — не мое. Если бы политика была мне интересна, я бы ею занялась. Надо делать то, что вам нравится.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Если есть желание и готовность трудиться, ты получишь то, что хотел, считает Елена Летучая Фото: Официальная страница Елены Летучей в instagram (https://www.instagram.com/elenapegas/)

— Остается время на близких, личную жизнь? Как отдыхаете?

— Это один из самых острых вопросов. Очень трудно вести несколько проектов, бизнес, при этом иметь большую семью, любящего мужа, строить какие-то планы. Сложно варьировать. Но у меня волшебный супруг. Могу сказать, что такое взаимопонимание надо поискать. Я очень люблю свою работу. Когда задерживаюсь, работаю по ночам, в выходные дни, он мне говорит: «Лена, ты должна выкраивать время. Ты должна в расписании ставить себе хоть иногда выходные!»

Это единственный «камень преткновения» в моей семье. Мы садимся вместе и планируем отдых. Если я возражаю, говорю о работе, он заявляет: «Ты абсолютный фанат. Тебе нравится трудиться. Но находи время и на нас!» И я в своем графике специально ставлю выходной. Я этому учусь более полугода. Всегда кто-то звонит, предлагает какие-то мероприятия или фильм надо сделать, в съемке поучаствовать… Но я стараюсь для близких.

В этом году мы всей семьей, с родителями ездили в Грецию. Любим ужинать все вместе, стараемся иногда делать выезды. Радуем родителей, сами радуемся. Я очень ценю то, что у меня есть семья. Если вы спросите, что у меня на первом месте, я отвечу: «Несмотря на то, что я очень люблю свою работу, семья для меня важнее!»

— Что цените в сильной половине человечества? Каким должен быть настоящий любящий мужчина?

— Это очень индивидуальный вопрос. У всех по-разному. У меня идеальный мужчина — это мой муж. Мы встретились в зрелом возрасте, очень друг друга ценим, понимаем, как друг с другом разговаривать. Мы практически никогда не ссоримся. Я исполняю роль слабой и заботливой жены, а он — защитника семьи. Просто когда все на своих местах, это самое главное. Нужно, чтобы мужчина ценил тебя, брал на себя ответственность. Мне кажется, сейчас это основная проблема девочек, которые хотят встретить своего парня, выйти замуж. Мужчины не хотят ответственности, а это очень важное качество.

— У вас есть рецепт семейного счастья?

— Тот мужчина, о котором я мечтала, сильный мужчина, который принимает решения, рядом не так давно. И я могу с полной уверенностью сказать: «Я — счастливая женщина, которая теперь может позволить себе побыть слабой!» Это для меня самое большое счастье.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Летучая говорит, что семья для нее на первом месте Фото: Официальная страница Елены Летучей в instagram (https://www.instagram.com/elenapegas/)

— Сегодня многие женщины занимаются бизнесом, карьерой. Семья — «на потом». Это хорошо или плохо?

— К сожалению, наше общество сковывает женщин. Их загоняют в рамки, прежде всего, возрастные. Им говорят, когда надо завести семью. Если девушка до 25 лет, к примеру, не вышла замуж, не родила, ее называют старородящей, спрашивают, кому она нужна. Меня это невероятно возмущает. Нет возраста для того, чтобы заниматься делом, которое тебе нравится, и быть счастливой. Человек должен реализоваться. И женщина в том числе, если она этого хочет.

Есть те, кто прекрасно чувствует себя дома в качестве домохозяек, и я не говорю, что это плохо. Каждый вправе делать то, что ему по душе. В 25 нравится дома сидеть и детишек рожать? Это здорово! Главное — гармония. Кто-то предпочитает до 30 лет строить карьеру, а к 40 создать семью. Так произошло у меня. Я никуда не торопилась, для меня это прекрасно. Я просто против рамок. Должен быть выбор, особенно у женщины. Этого нет, тем более в регионах. Хочу обратиться к девчонкам, которым 30: «Нет предела возрасту, когда вы можете быть счастливой. Нет предела возрасту, когда вы можете что-то менять в своей жизни. Чувствуйте себя и делайте то, что хотите. Не ориентируйтесь на то, что вам навязывают!»

— Как оставаться все время молодой и красивой? Дайте совет читательницам.

— Я считаю, что стремиться оставаться молодой и красивой не надо. Надо быть просто счастливым, гармоничным человеком. А если будут счастье и гармония, вы будете молодой и красивой. Все идет изнутри. Можно ходить на процедуры, что-то там убирать или наращивать, но если вы в душе глубоко несчастный человек, то никогда не будете привлекательной. Красавица — это глаза, прекрасная кожа и волосы. Это — от счастья. Не злословьте, не делайте гадости, творите добро. Вселенная так работает. Что отдаешь, то к тебе приходит. А если прямо сейчас нет того, что хочется, жизнь вас проверяет. Не торопитесь, не живите прошлым. Живите сегодня. Все получится! И улыбка будет, и глаза станут светиться, и волосы красивыми будут. Ну и на ночь старайтесь меньше есть, совсем простой совет.

— Вы любите и умеете готовить. Хотелось бы какой-нибудь не очень сложный рецепт от Елены Летучей для читателей «Вечерки».

— У меня в доме всегда есть соус, который я люблю. Это песто. Его можно есть с хлебом, с макаронными изделиями. Лучше, если паста будет из пшеницы твердого помола. Таким соусом можно заправлять салаты и добавлять его куда угодно. Надо взять два пучка зеленого базилика, щепотку кедровых орехов. Я их немного подогреваю на сковородке без масла, чтобы зарумянились, так получится вкуснее. Зубчик чеснока, оливковое масло. Потом кладу зеленые маринованные оливки с перчинкой. Солю. Все это в блендер. Получается прекрасный соус песто, веганский, я люблю именно такой. А если вам по душе вкус насыщеннее и вы не вегетарианец, добавьте вместо оливок качественный тертый пармезан. Вы получите настоящее удовольствие от этого блюда!

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