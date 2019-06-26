Украинский моряк сыграл свадьбу в московском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, арестованный в результате инцидента в Керченском проливе, сыграл свадьбу со своей невестой Татьяной на территории московского СИЗО. Об этом в среду, 26 июня, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в социальной сети Facebook.
— Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров мечта молодых осуществилась: сегодня они расписались, — написал он.
Адвокат добавил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым был предоставлен один час для общения под присмотром охраны.
Напомним: 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Сейчас моряки содержатся под арестом, в их отношении возбуждено уголовное дело.
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