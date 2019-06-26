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Происшествия

Обвиняемый по делу об отравлении москвичей признал вину частично

Александр Ахраменко
• 17:50 • 26 июня 2019
Заседание прошло в Таганском суде 
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Заседание прошло в Таганском суде 
Фото: Официальный сайт СК России по Москве

Предполагаемый серийный отравитель прохожих в центре столицы Мурат Сабанов признал вину частично.

В среду, 26 июня, его доставили в Таганский суд. Там в отношении подозреваемого избирают меру пресечения.

— Признаю вину частично — в тайном хищении, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Сабанова.

Уточняется, что свое возражение мужчина читал по бумажке, подготовленной адвокатом.

Его подозревают в отравлении жителей столицы феназепамом и клозапином, а также трамадолом. Согласно одной из версий, подозреваемый подмешивал средства в напитки, предлагая их выпить новым знакомым. 

В общей сложности пострадали 11 человек, следственные действия продолжаются. Материальный ущерб составляет более 140 тысяч рублей.

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