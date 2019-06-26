Обвиняемый по делу об отравлении москвичей признал вину частично
Предполагаемый серийный отравитель прохожих в центре столицы Мурат Сабанов признал вину частично.
В среду, 26 июня, его доставили в Таганский суд. Там в отношении подозреваемого избирают меру пресечения.
— Признаю вину частично — в тайном хищении, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Сабанова.
Уточняется, что свое возражение мужчина читал по бумажке, подготовленной адвокатом.
Его подозревают в отравлении жителей столицы феназепамом и клозапином, а также трамадолом. Согласно одной из версий, подозреваемый подмешивал средства в напитки, предлагая их выпить новым знакомым.
В общей сложности пострадали 11 человек, следственные действия продолжаются. Материальный ущерб составляет более 140 тысяч рублей.
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