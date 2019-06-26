Страховку для добросовестных водителей предложили сделать дешевле
Страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей правил дорожного движения — дороже, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в среду, 26 июня.
— Дополнительным механизмом стимулирования законопослушного поведения водителей является введение понижающего или повышающего коэффициента при оформлении страхового полиса. Они будут зависеть от количества нарушений правил дорожного движения, — сказал глава МВД.
По словам Колокольцева, министерство поддержало соответствующий законопроект.
Еще одним способом снижения числа ДТП министр назвал конфискацию машин у водителей после «пьяных аварий», что могло бы спасти тысячи жизней.
Колокольцев также заявил, что МВД намерено к 2030 году добиться нулевой смертности на дорогах.
Кроме того, в министерстве предложили ввести рейтинговую систему оценки автошкол, чтобы повысить уровень преподавателей, пишет «Российская газета».
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