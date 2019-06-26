Толстой в ПАСЕ заявил, что никто не имеет права «давать уроки» России

Ни у кого из европейских стран нет права «давать уроки» России. Об этом в среду, 26 июня, заявил заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой во время своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он пояснил, что присутствие российской делегации на летней сессии ПАСЕ свидетельствует о готовности к диалогу, но он должен вестись на равных.

— Мы готовы к мониторингу, к обсуждению всех проблем, о которых наши коллеги говорили. Но для того, чтобы был диалог, нужно, чтобы были две стороны, — сказал Толстой.

Он также назвал несправедливыми и необоснованными оценки от «антироссийски настроенных делегатов» и отметил, что сегодня Европа «находится в плену у украинской дезинформации».

— Никогда и ни у кого не возникнет право давать уроки России. Потому что мы — не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания, — заявил Петр Толстой. Его слова приводит ТАСС.

Напомним: 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав делегации из России и отправила приглашение поучаствовать в июньской сессии.

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