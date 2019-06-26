СК РФ возбудил дело после попытки нападения с ножом на сотрудника МАДИ
По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника Московской административной дорожной инспекции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
— Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всей картины произошедшего, — отметила Иванова.
Сообщается, что 15 июня мужчина оставил свой автомобиль рядом со станцией метро «Теплый Стан». В этом месте остановка транспорта запрещена.
Сотрудник Московской административной дорожной инспекции подошел к нарушителю и попросил переставить автомобиль. После этого он начал записывать на камеру регистрационный номер машины.
Водитель решил помешать этому, достав похожий на нож предмет, после чего попытался ударить им оппонента. Об этом рассказало агентство городских новостей «Москва».
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