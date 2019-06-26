Россию восстановили в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду, 26 июня, по итогам голосования одобрила резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме.
— Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник. Без всяких ограничений, — сказал нидерландский представитель Тини Кокс.
В числе первых из поддержавших резолюцию в пользу участия России в ПАСЕ оказались Андорра, Австрия, Кипр, Испания, Норвегия и Турция, а в числе вторых — Молдавия, Италия, Армения, Бельгия, Португалия и Нидерланды. Против возвращения России выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Украина, Польша, Швеция и Великобритания.
Кроме того, ПАСЕ отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
В свою очередь, украинская делегация в ответ на это решение заявила, что покидает ассамблею, сообщает ТАСС.
— Мы уходим, — заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Напомним: во вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав делегации из России и отправила приглашение поучаствовать в июньской сессии.
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